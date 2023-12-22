Минцифры снова переносит сроки обязательного внедрения LTE. Еще на два года

Ведомство планирует перенести срок покрытия большинства населенных пунктов и федеральных трасс сетью связи стандарта LTE с 2025 на 2027 годКак сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на решение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) об изменении сроков обязательств операторов связи по стопроцентному покрытию сетью LTE федеральных трасс и населенных пунктов с населением более тысячи человек, сроки выполнения этих условий переносятся на сентябрь 2027 года.
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