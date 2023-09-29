Цимлянский: в Генштабе нет планов проводить дополнительную мобилизацию в России

Владимир Цимлянский, заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, заявил, что Генштаб не планирует проводить дополнительную мобилизацию в России.
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