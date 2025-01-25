В Петербурге обсудили ход строительства «Театра Европы»

Губернатор Северной столицы Александр Беглов вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным обсудили ход строительства "Театра Европы".
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