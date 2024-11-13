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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Дзюба: «Батраков аномально круто идет, и это очень классно. Желаю ему 30 забить и 30 отдать. Но подождите, пока у него закончатся голы – а они закончатся, как у Беллингема»

– Как ты относишься к мнению, что Дзюба ушел – и у «Локомотива» все наладилось? – Будем смотреть под конец.

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