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New Mexico Sues DOJ For Unredacted Epstein Files

New Mexico Sues DOJ For Unredacted Epstein Files

New Mexico Sues DOJ For Unredacted Epstein Files Authored by Matthew Vadum via The Epoch Times, New Mexico is suing the Department of Justice (DOJ) over unredacted Epstein files, accusing the federal agency of stonewalling the state’s own investigation into alleged crimes at deceased sex offender Jeffrey Epstein’s Zorro Ranch.

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