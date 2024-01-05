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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Карлсена: «Думаю, чтобы Магнусу было вновь интересно играть матч на первенство мира, необходимо поменять формат»

«Магнус очень счастлив в той новой жизни, которая у него теперь. Думаю, не надо недооценивать те пять матчей за звание чемпиона мира, в которых он участвовал.

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