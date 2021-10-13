Премьер Кисида заявил, что Япония рассмотрит меры для защиты против гиперзвуковых ракет

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности.
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