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Премьер Кисида заявил, что Япония рассмотрит меры для защиты против гиперзвуковых ракет

Премьер Кисида заявил, что Япония рассмотрит меры для защиты против гиперзвуковых ракет

ТОКИО, 13 окт – РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в парламенте, что правительство намерено рассматривать вопрос о повышении противоракетной обороноспособности.

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