Ксения Бородина рассказала про начало карьеры в шоу «Окна»

Телеведущая Ксения Бородина призналась, что ей запрещали говорить в кадре с Собчак Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как ей удалось в молодости устроиться работать редактором и открыть себе путь в телевидение.
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