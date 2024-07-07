Шоу-бизнес: Лишь на свадьбе узнал, что невеста не любит, а другую жену спасал от рака: Почему не стал отцом Сергей Барышев - актер и хороший человек

Сергей Барышев — российский актер театра и кино, известный своими драматическими ролями. Однако настоящая драма разыгрывалась в его личной жизни: отсутствие наследников, болезнь любимого человека и травмы, которые могли оставить его прикованным к постели.
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