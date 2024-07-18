Apple и NVIDIA обучали AI-модели на стенограммах YouTube без разрешений - Proof News

https://mmgp.com/threads/apple-i-nvidia-obuchali-ai-modeli-n. Некоторые из крупнейших технологических компаний мира тренировали свои модели искусственного интеллекта (AI) на транскриптах из тысяч видео YouTube без разрешения.
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