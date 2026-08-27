Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киевской области

Министерство обороны России заявило о новых ударах по целям в Киевской области. Среди поражённых объектов: предприятие в Великой Александровке, производящее роботизированные комплексы, и логистический центр в Броварах, занимающийся компонентами для беспилотников.
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