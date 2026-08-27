Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 586 подписчиков

Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киевской области

Минобороны России сообщило об ударах по объектам в Киевской области

Министерство обороны России заявило о новых ударах по целям в Киевской области. Среди поражённых объектов: предприятие в Великой Александровке, производящее роботизированные комплексы, и логистический центр в Броварах, занимающийся компонентами для беспилотников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии