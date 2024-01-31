Ученый Цохен предупредил о новом вирусе, способном унести жизни до 80 млн людей

Доклад ученого из Израиля Марка Цохена и специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вызвал интерес мировой общественности из-за нового гриппоподобного вируса, который может унести жизни до 80 миллионов человек.
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