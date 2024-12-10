Рогов: российские военные в Курахово продвинулись к зданию городского совета

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что в ходе боёв за Курахово в Донецкой Народной Республике российские военные подошли к зданию городского совета в западной части города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии