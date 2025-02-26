С марта в Архангельской области детям не будут продавать энергетики

В региональном минагропромторге напоминают о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.1 марта 2025 года в силу вступает федеральный закон, который запрещает продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, несовершеннолетним.
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