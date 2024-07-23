Следователи нашли виновного в смерти певца Талькова благодаря рубашке

Виновность Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова, подтверждают вырезы с его рубашки, заявил представитель Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Сергей Капитонов, 23 июля передает «Лента».
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