Эстебан Окон: Заменить Хэмилтона? У меня есть контракт с Mercedes

Эстебан Окон: Заменить Хэмилтона? У меня есть контракт с MercedesAlpineГонщик Alpine Эстебан Окон на встрече с прессой на презентации машины A524 ответил на вопрос о своих шансах заменить семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году.