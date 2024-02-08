Эстебан Окон: Заменить Хэмилтона? У меня есть контракт с Mercedes

Эстебан Окон: Заменить Хэмилтона? У меня есть контракт с MercedesAlpineГонщик Alpine Эстебан Окон на встрече с прессой на презентации машины A524 ответил на вопрос о своих шансах заменить семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона в Mercedes в 2025 году.
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