В Усть-Ишимском районе все еще опасная ситуация с затоплением. Сегодня в региональном МЧС показали, как здесь наращивают защитную насыпь, чтобы защитить от воды жилые дома.
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В Усть-Ишимском районе все еще опасная ситуация с затоплением. Сегодня в региональном МЧС показали, как здесь наращивают защитную насыпь, чтобы защитить от воды жилые дома.