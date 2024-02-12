Школа №4 в Усть-Ордынске может попасть в федеральную программу капремонта на 2025 год

Глава региона Игорь Кобзев поручил региональному министерству образования совместно проработать вопрос о включении в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования» на 2025 год капремонт Усть-Ордынской школы № 4, сообщает областное правительство.
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