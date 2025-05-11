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Скончался народный артист России Юрий Слесарев

Скончался народный артист России Юрий Слесарев

10 мая на 78-м году жизни скончался Юрий Слесарев — выдающийся советский и российский пианист, педагог, профессор Московской консерватории, вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса имени Чайковского, народный артист России.

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