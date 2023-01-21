Военное обозрение

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Пресса США: Власти Украины заверяют Вашингтон в том, что ВСУ удержат Бахмут и подготовятся к наступлению

Пресса США: Власти Украины заверяют Вашингтон в том, что ВСУ удержат Бахмут и подготовятся к наступлению

В американской прессе продолжают публиковать заявления чиновников администрации США, которые говорят о «некоторых советах по тактике и стратегии ведения боевых действий ВСУ на востоке».

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