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Питбайки превратились в смертельную моду для подростков

Питбайки превратились в смертельную моду для подростков

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra/news.ru В России фиксируют всплеск аварий с участием подростков на питбайках, их число выросло за несколько месяцев на треть, погибших десятки.

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