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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джей Краудер пропустит 2 месяца из-за травмы

Форвард «Милуоки» Джей Краудер получил травму приводящей мышцы левого бедра и разрыв мышцы живота. Как сообщили в «Бакс», Краудер выбыл из строя примерно на 2 месяца.

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