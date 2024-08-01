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ФРС США сохранила базовую ставку на рекордном за 23 года уровне

ФРС США сохранила базовую ставку на рекордном за 23 года уровне

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5%. Ставка не меняется восьмое заседание подряд, она остается на максимальном за десятилетия уровне, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

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