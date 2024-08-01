ФРС США сохранила базовую ставку на рекордном за 23 года уровне

Американская Федеральная резервная система (ФРС) сохранила базовую ставку на уровне 5,25-5%. Ставка не меняется восьмое заседание подряд, она остается на максимальном за десятилетия уровне, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
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