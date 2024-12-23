Врач объяснила россиянам, чем может навредить праздничное застолье

Следует уменьшить число спиртных напитков Праздничные застолья — это не только вкусная еда и радостная атмосфера, но и серьезный стресс для организма, особенно если у человека уже имеются хронические заболевания.
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