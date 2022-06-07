Мировое обозрение

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Евразийская экономическая комиссия в 2021 году

Евразийская экономическая комиссия в 2021 году

Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС требуется наполнить новым содержанием 31 мая 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала годовой отчёт, посвященный десятилетию её деятельности.

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