Евразийская экономическая комиссия в 2021 году

Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС требуется наполнить новым содержанием 31 мая 2022 года Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) опубликовала годовой отчёт, посвященный десятилетию её деятельности.
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