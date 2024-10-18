Кучеров сделал дубль в матче с «Вегасом», став 1-й звездой. Он забросил победную шайбу «Тампы» на 59:05

Форвард «Тампы» дважды отличился в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Голден Найтс» (4:3). Он сравнял счет (2:2) за 13 секунд до окончания первого периода, а за 55 секунд до завершения третьего периода стал автором победной шайбы «Лайтнинг».
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