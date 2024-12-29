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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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36+15+8 от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» снова обыграть «Сакраменто»

«Лейкерс» в 4-й раз в сезоне одолели «Сакраменто» (132:122). Наиболее результативным игроком матча стал центровой Энтони Дэвис.

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