Морпехи громят технику НАТО в Курской области (ФОТО)

Морпехи 810-й бригады громят технику НАТО в Курской области: захвачен Cougar и разбит «Хаммер». Список трофеев пополнился американским бронеавтомобилем Cougar H, а американский бронеавтомобиль «Хаммер» (HMMWV) попал в засаду, подорвавшись на мине.
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