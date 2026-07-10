Варшава не убедила Киев переименовать подразделение, названное в честь УПА*

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава две недели пыталась убедить Владимира Зеленского отказаться от названия подразделения ВСУ в честь Украинской повстанческой армии (УПА* признана экстремистской и запрещена на территории России), но безуспешно.