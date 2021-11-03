Расплата Европы перед Польшей. Выход Польши из ЕС. Суд с Газпромом. Рост цен на газ

Закон и ПорядокПолитикаРасплата Европы перед Польшей. Выход Польши из ЕС. Суд с Газпромом. Рост цен на газ «Голос Мордора» срывает покровы и жжёт напалмом: «Польша снова оказалась в кольце врагов.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеонид РусиПшеки норовистые не по заслугам и не по способностям. Рассчитывают на Пиндосию и её русофобию. Зря что-ли они снесли сотни памятников нашим погибшим воинам. Пшеков в плен не брать!АРАнатолий РябенкоПоляки это вторые идиоты после пиндосов, которых следует стереть с лица Земли, как самую отвратительную нацию, которая не понимает ничего человеческого.БОБорис ОсиповКомментировать
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