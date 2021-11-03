Закон и Порядок

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  • Алекс Иванов
    "Блумберг даже обвинил Россию в нежелании спасать Европу." Да почему опять Россия должна кого-то спасать. Вот пусть У...Польша уже кусает...
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    А ты считал эти крохи? Да и твоя ли это Родина? Заткнулся бы лучше. Или надо детей кормить, неся хуйню в инете?Польша уже кусает...

Расплата Европы перед Польшей. Выход Польши из ЕС. Суд с Газпромом. Рост цен на газ

Расплата Европы перед Польшей. Выход Польши из ЕС. Суд с Газпромом. Рост цен на газ

  «Голос Мордора» срывает покровы и жжёт напалмом: «Польша снова оказалась в кольце врагов.

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Леонид Руси
Пшеки норовистые не по заслугам и не по способностям. Рассчитывают на Пиндосию и её русофобию. Зря что-ли они снесли сотни памятников нашим погибшим воинам. Пшеков в плен не брать!
Анатолий Рябенко
Поляки это вторые идиоты после пиндосов, которых следует стереть с лица Земли, как самую отвратительную нацию, которая не понимает ничего человеческого.
Борис Осипов

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