Александр Бельский: в Петербурге начал работу Детский демографический форум

Площадка создана для обсуждения вопросов поддержки семьи и детства В Санкт-Петербурге стартовал Детский демографический форум, собравший более 4 тысяч участников, включая представителей власти, бизнеса, общественников и лидеров мнений.
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