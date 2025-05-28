Маркетплейсы в России могут заставить соблюдать требования к обороту товаров

Это проект Минэкономразвития Маркетплейсы в РФ могут начать нести ответственность за несоблюдение предъявляемых к обороту товаров обязательных требований, включая проверку наличия маркировки и оценки соответствия продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии