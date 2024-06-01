В АТОР предупредили, что у россиян могут все чаще отбирать загранпаспорта на границе

У россиян могут все чаще отбирать загранпаспорта на границе из-за несоответствия информации, и эта проблема имеет "лавинообразный" характер, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
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