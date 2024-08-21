Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вой на болотах или почему плачет инфотусовочка

Вой на болотах или почему плачет инфотусовочка

Присвоение статуса иноагента ТГ-каналам Незыгарь и Бриф сначала вызвало шок в среде инфотусовочки, а затем раздался знатный вой с этого болота: Почему? За что? Это же были провластные каналы! Если так нельзя, то как вообще можно? Теперь даже нейтральным быть нельзя? Про провластность или даже нейтральность этих и им подобных источников говорить не приходится.

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