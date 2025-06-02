Курс валют НБМ на 2 июня

Молдавский лей ослабел по отношению к евро, но укрепился по отношению к доллару. В частности, за минувшие выходные дни он уступил единой европейской валюте более пяти банов, но отыграл у американской валюты примерно два бана, передает Noi.
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