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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава Аргентинской футбольной ассоциации о ЧМ: «Испания победила честно, была сильнее в финале. Это больно, но наша сборная принесла стране огромную радость»

Президент Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) Клаудио Тапиа обратился к болельщикам сборной Аргентины.

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