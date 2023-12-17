На Смоленщине за год отремонтировали более 15 км железнодорожного пути

В МЖД подвели итоги ремонтно-путевой кампании. В 2023 году на Московской железной дороге в Смоленской области в ходе ремонтно-путевой кампании отремонтировано около 15,3 км пути, заменено 17 стрелочных переводов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии