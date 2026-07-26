В Ржеве автоинспекторы провели разъяснительную акцию для водителей

В Ржеве автоинспекторы провели акцию «Выпил — не заводись! Разобьёшься!» 23 июля сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Ржевский» провели профилактическое мероприятие под лозунгом «Выпил — не заводись! Разобьёшься!».
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