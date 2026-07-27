TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 040 подписчиков

Оставил дом бывшей жене, сбросил 50 кг и скрылся от камер: как сейчас живет экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин

Имя Александра Семина сегодня редко появляется в светских хрониках. Бывший муж Эвелины Бледанс, чей развод когда-то активно обсуждали в прессе, сознательно выбрал непубличную жизнь: удалил аккаунты в соцсетях, перестал давать интервью и сосредоточился на воспитании детей и благотворительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии