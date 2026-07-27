Оставил дом бывшей жене, сбросил 50 кг и скрылся от камер: как сейчас живет экс-супруг Эвелины Бледанс Александр Семин

Имя Александра Семина сегодня редко появляется в светских хрониках. Бывший муж Эвелины Бледанс, чей развод когда-то активно обсуждали в прессе, сознательно выбрал непубличную жизнь: удалил аккаунты в соцсетях, перестал давать интервью и сосредоточился на воспитании детей и благотворительности.