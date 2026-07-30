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Газета.ру

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Провизор Афанасьева: люди часто покупают ненужные тонометры и косметику

Провизор Афанасьева: люди часто покупают ненужные тонометры и косметику

В аптеку люди ходят не ради шопинга, а когда появилась нужда поправить здоровье. В такой ситуации человек действует эмоционально, хочет поскорее избавиться от дискомфорта и может купить лишнее, рассказала "Газете.

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