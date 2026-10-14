Росгвардия эвакуировала монашескую общину в Тыве из-за медведей

В Республике Тыва сотрудники Росгвардии эвакуировали трех представителей монашеской общины с острова Уланго-Холт из-за угрозы нападения медведей.
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