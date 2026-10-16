‼️🇺🇸🇺🇦США до сих пор не сняли ограничения с работы Starlink для ВСУ, — Зеленский. ➖ Иногда может казаться, что Украина использует Starlink для ударов вглубь России, это не так.
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