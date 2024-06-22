Татьяне Лазаревой* грозит новое уголовное дело

Global Look Press/Pravda Komsomolskaya/Russian Look В отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* могут возбудить новое уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
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