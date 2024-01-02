Астраханская полиция по горячим следам раскрыла 38 новогодних преступлений

Пока мы праздновали, полиция не дремала. В новогодние сутки наш покой охраняли 900 сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, а также представителей добровольных народных дружин, казачества и частных охранных организаций.
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