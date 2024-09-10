Гроб для бывшего морпеха. Под Курском ликвидирован главарь американской ЧВК

Коул Киллинджер. 14,3K прочтений Сегодня В зоне спецоперации ликвидирован именитый американский наемник ВСУ, ветеран армии США Коул Киллинджер, который был основателем и генеральным директором частной военной компании Kilo Team Solutions.
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