БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Секреты «Кавказской пленницы»: Зря героиня Варлей отказала Саахову — жених-то был перспективный

Секреты «Кавказской пленницы»: Зря героиня Варлей отказала Саахову — жених-то был перспективный

Советская «поэзия студенческих браков» сменилась прозой капиталистической действительности Александр Широкорад На фото: товарищ Саахов (слева) из фильма «Кавказская пленница» (Фото: цитата видео) В первоначальном варианте фильм «Кавказская пленница» должен был начинаться так.

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