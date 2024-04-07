Главу «Телеспорта», владельца прав на трансляцию Олимпиады, обвинили в особо крупном мошенничестве

Петр Макаренко отправлен под домашний арест. «Телеспорт» замешан в еще нескольких судебных процессах с онлайн-кинотеатром Okko, Российским футбольным союзом, Первым каналомГлава компании «Телеспорт» — владельца прав на трансляцию Олимпиады — задержан и отправлен под домашний арест.
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