Главу «Телеспорта», владельца прав на трансляцию Олимпиады, обвинили в особо крупном мошенничестве

Петр Макаренко отправлен под домашний арест. «Телеспорт» замешан в еще нескольких судебных процессах с онлайн-кинотеатром Okko, Российским футбольным союзом, Первым каналомГлава компании «Телеспорт» — владельца прав на трансляцию Олимпиады — задержан и отправлен под домашний арест.