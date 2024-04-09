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  • Валерий Бирюков
    В статье всё прописано. Читайте внимательней.Выплаты и пособия...
  • лариса
    С одной стороны правильное решение,а с другой-...Если мама,например,россиянка  по рождению,всю жизнь жила на Родине,в...Выплаты и пособия...
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    Это уже настолько обыденно, что не вызывает эмоций. А посмотрев многие фильмы типа "Шеф" знаешь что творится в действ...В Новосибирске ин...

Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Статус многодетной семьи в Новосибирской области можно будет получить только при наличии гражданства России у всех членов семьи – соответствующие изменения в региональный закон одобрены областным правительством на заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.

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Комментарии
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л
лариса
С одной стороны правильное решение,а с другой-...Если мама,например,россиянка  по рождению,всю жизнь жила на Родине,вышла замуж за негражданина Росси,родила детей и она не будет считаться многодетной?
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14 час.
ВБ
Валерий Бирюков
В статье всё прописано. Читайте внимательней.
Ответить
13 час.

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