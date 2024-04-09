Выплаты и пособия для многодетных в Новосибирской области смогут получить только граждане России

Статус многодетной семьи в Новосибирской области можно будет получить только при наличии гражданства России у всех членов семьи – соответствующие изменения в региональный закон одобрены областным правительством на заседании под руководством губернатора Андрея Травникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии