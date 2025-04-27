На торги за 11,7 млн рублей выставили очистные сооружения молокозавода в Стрельцах

Региональное министерство имущественных отношений и государственного заказа выставило на торги очистные сооружения производственных сточных вод, построенные для молокозавода в селе Стрельцы, а также два земельных участка, относящихся к объекту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии