Кинолог Голубев рассказал, как правильно выгуливать собаку

Очень важно придерживаться выбранного маршрута Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно гулять с собакой, чтобы питомец не был перевозбужденным после прогулки.
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