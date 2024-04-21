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Петербургский дневник

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Кинолог Голубев рассказал, как правильно выгуливать собаку

Кинолог Голубев рассказал, как правильно выгуливать собаку

Очень важно придерживаться выбранного маршрута Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, как правильно гулять с собакой, чтобы питомец не был перевозбужденным после прогулки.

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